ПВО уничтожила четыре вражеских дрона, летевших на Москву

Собянин: ПВО уничтожили четыре БПЛА на подлете к Москве

Четыре беспилотных летательных аппарата, атаковавших Москву, уничтожили средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения обломков техники. Их задачей является обследование территории и ликвидация возможных последствий.

В сообщении не уточняется точное время происшествия и возможный ущерб. Однако подчеркивается, что угрозы для жизни и здоровья москвичей нет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские системы ПВО за один вечер уничтожили более сотни украинских дронов, атаковавших 10 регионов страны. Большую часть воздушных целей уничтожили над Белгородской и Брянской областями.