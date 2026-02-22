Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 21

Вечером в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нейтрализации еще одного беспилотника, который направлялся в сторону столицы. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр.

В итоге за день под Москвой сбили уже 21 дрон. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов.

ВСУ провели массированную атаку на Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, российские бойцы уничтожили почти 30 украинских беспилотников. Также боевики попытались атаковать территорию ракетами.