Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек

Врио губернатора Середюк: в ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 67 человек

Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Трое — в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале .

«Двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни», — написал он.

На амбулаторное лечение отправили 10 пациентов.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Ранее поступала информация о 50 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

После происшествия в Кемерове создали оперштаб. Жителей предупредил, что пока столкнувшиеся трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться. Мэр города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале написал, что временно изменили маршрут трамваев. Работает бесплатный автобус «ДК шахтеров — железнодорожный вокзал».