Число пострадавших в ДТП с электробусами на юге Москвы выросло

Источник 360.ru: травмы в ДТП с электробусами на юге Москвы получили 14 человек

Общее число пострадавших при столкновении электробусов на Профсоюзной улице в московском районе Теплый Стан выросло до 14 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он подчеркнул, что в больницу забрали девять человек, остальные после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы заявила, что среди пострадавших оказался трехлетний ребенок. Для его госпитализации на место происшествия прибыл вертолет авиамедицинской бригады Центра медицины катастроф.

Ребенка по воздуху перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиника доктора Рошаля.

«Угрозы жизни ребенка нет. Состояние стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь», — добавили в ведомстве.

Столкновение двух электробусов на Профсоюзной улице произошло вечером во вторник, 15 июля. По данным источника 360.ru, перевозившие пассажиров транспортные средства после аварии отлетели в фонарный столб и снесли его.

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции уточнила, что транспортные средства столкнулись около остановки общественного транспорта в районе дома № 156. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.