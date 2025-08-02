Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до 10

МВД Мордовии: в ДТП с автобусом в Хлебине пострадали 10 человек

В результате аварии с пассажирским автобусом в Теньгушевском районе Мордовии пострадали 10 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

«По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Они получили травмы легкой и средней тяжести, все пострадавших доставили в лечебное учреждение», — отметили в ведомстве.

Авария произошла утром 2 августа на трассе рядом с селом Хлебино. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, автобус опрокинулся на правый бок. В салоне находились 48 человек, в том числе шестеро детей, некоторым оказали медицинскую помощь на месте ЧП.

Два дня назад шесть человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковыми автомобилями в Пензенской области, один пассажир выжил.