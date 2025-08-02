Автобус с пассажирами попал в ДТП-перевертыш в Мордовии, есть пострадавшие

МВД Мордовии: шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Хлебине

Утром 2 августа пассажирский автобус опрокинулся в Мордовии. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП произошло недалеко от села Хлебино Теньгушевского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал кювет справа по ходу движения, после чего автобус опрокинулся на правый бок.

В салоне находились 48 пассажиров, в том числе шестеро детей.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Часть пассажиров доставили в больницу, другим, в том числе несовершеннолетнему, оказали помощь на месте.

Правоохранительные органы установили, что водитель был трезв, идет проверка.

Днем ранее автобус въехал в эвакуатор и застрял в отбойнике на трассе «Крым» в Подольске.