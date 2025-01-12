Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР достигло 29

В результате аварии с междугородным пассажирским автобусом в Иловайске в Донецкой Народной Республике пострадали 29 человек, из них госпитализированы. Все пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Амбулаторная медицинская помощь была оказана 26 пострадавшим, включая троих детей. В результате аварии погибли три человека, все взрослые.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что профильные ведомства региона проводят расследование обстоятельств ДТП. Пушилин также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой аварии.

Ранее появились кадры с пассажирского автобуса «Краснодар — Донецк», который опрокинулся. Всего в общественном транспорте находились 37 пассажиров. По предварительным данным, причиной смертельного ДТП с автобусом стало превышение скорости в непогоду. Водитель не учел сложные дорожные и погодные условия, потерял управление, выехал на встречную полосу и перевернулся за пределами дороги.

