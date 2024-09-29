Водитель грузовика погиб в ДТП с грузовиком под Краснодаром

В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба МЧС.

«Пять пассажиров получили травмы, из них три ребенка», — уточнили в ведомстве.

Погибшим оказался водитель большегруза.

После ДТП на трассе произошло возгорание транспортных средств. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На месте работают 35 пожарных и девять единиц техники.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на место аварии направили 10 бригад скорой помощи для госпитализации пострадавших. Автобус следовал из Ставрополя в Краснодар. По неподтвержденным данным, в нем находились игроки одной из ставропольских спортивных команд.

Ранее смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. На трассе столкнулись два автомобиля, жертвами аварии стали три человека.