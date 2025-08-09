Число пострадавших при взрыве в Стерлитамаке достигло 36 человек
Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке увеличилось до 36 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.
«На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается», — уточнили в Следкоме.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Ранее в МЧС сообщили, что на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв газа. Обошлось без погибших. На месте работают экстренные службы, создан оперативный штаб. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Причины произошедшего выясняются.
