В Башкирии на заводе взорвался газ, пострадали 15 человек

Газ взорвался в кирпичном здании в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

По информации спасателей, пострадали, предположительно, 15 человек, детей и погибших среди них нет.

Председатель республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов уточнил, что авария произошла на производственной площадке «Каустик», принадлежащей «Башкирской содовой компании». На месте работают экстренные службы, создан оперативный штаб.