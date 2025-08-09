Из-за взрыва в Стерлитамаке в больницы попали 27 человек

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

После взрыва на заводе в Стерлитамаке в больницы попали 27 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова привело РИА «Новости».

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 21 пострадавший.

«Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров», — сказал Кузнецов.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Немногим ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о 25 пострадавших при взрыве. По данным МЧС, на заводе взорвался газ. Производственная площадка, где случилось ЧП, принадлежит «Башкирской содовой компании».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте