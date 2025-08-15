Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до пяти

МЧС: пять человек погибли при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области

Как минимум пять человек погибли в результате взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что огнеборцы на месте ликвидируют последствия происшествия, в тушении задействовали 70 специалистов и 28 единиц техники.

«Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет. Предварительно, к сожалению, пять человек погибли. Количество пострадавших уточняется», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе оперштаба Рязанской области отметили, что нуждающихся в медицинской помощи отправляют в межмуниципальный медицинский центр в поселке Шилово.

Взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» произошел днем 15 августа. В результате детонации здание цеха полностью разрушилось.

На место взрыва выехал губернатор Павел Малков, в Шиловском районе развернули штаб по ликвидации последствий взрыва.