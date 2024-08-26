Число пострадавших при взрыве и пожаре на НПЗ Омска выросло

Хоценко сообщил о семерых пострадавших при пожаре на омском НПЗ

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Омске госпитализировали семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Работа пожарных команд на данный момент продолжается. В результате инцидента, по уточненным данным, госпитализировали семь человек. Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов работает на месте происшествия», — написал он.

Хоценко отметил, что врачи трудятся с каждым пострадавшим, им оказывают вся необходимую медицинскую помощь. Состояние одного пострадавшего оценили как тяжелое.

Пожар на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске произошел днем в понедельник после сильного взрыва. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

В пресс-службе завода отмечали, что предприятие продолжило работу в штатном режиме, несмотря на возгорание.