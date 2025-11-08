«Дом просто ходуном ходил». В момент взрыва под Тулой в квартиру пришли газовики

Следственный комитет по Тульской области завел уголовное дело после обрушения подъезда многоквартирного дома в Куркине из-за взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На месте ЧП работают криминалисты и следователи регионального следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления Владимир Усов.

«Дом просто ходуном ходил, я ждала, пока всех из-под завала достанут. Славу богу, достали, все хорошо, всех на скорой увезли. Двое газовщиков пострадали, один рассказал, что им двери не открыли. Пошел густой белый дым, и резко бабахнуло», — рассказал 360.ru о ситуации очевидец.

По его словам, в доме до ЧП сильно пахло газом.

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ после обрушения. Взрыв разрушил кровлю перекрытия второго и третьего этажей, а также торцевую стенку первого подъезда.