«Дом просто ходуном ходил». В момент взрыва под Тулой в квартиру пришли газовики
СК завел уголовное дело после обрушения подъезда дома под Тулой
Следственный комитет по Тульской области завел уголовное дело после обрушения подъезда многоквартирного дома в Куркине из-за взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На месте ЧП работают криминалисты и следователи регионального следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления Владимир Усов.
«Дом просто ходуном ходил, я ждала, пока всех из-под завала достанут. Славу богу, достали, все хорошо, всех на скорой увезли. Двое газовщиков пострадали, один рассказал, что им двери не открыли. Пошел густой белый дым, и резко бабахнуло», — рассказал 360.ru о ситуации очевидец.
По его словам, в доме до ЧП сильно пахло газом.
Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ после обрушения. Взрыв разрушил кровлю перекрытия второго и третьего этажей, а также торцевую стенку первого подъезда.
«К ликвидации последствий привлекли службы экстренного реагирования и спецтехнику. Жильцов дома эвакуировали, организовали пункты временного размещения», — заявили в пресс-службе.
Ход расследования возбужденного по данному факту следственным органом уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области. Работу оперативных служб на месте координирует заместитель прокурора Куркинского района Юлия Шведова.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев уточнял, что известно о трех пострадавших.