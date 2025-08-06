Число пострадавших от паленой чачи в Адлере увеличилось до восьми

Из-за кустарной чачи, купленной на рынке в Адлере, пострадали по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Родственница жертв паленого алкоголя рассказала о произошедшем. По ее словам, они приехали в Адлер на отдых из Подмосковья и приобрели опасную чачу в Сириусе. Туристы взяли спиртное на шелковице и дыне 30 июля и выпили вечером по рюмке.

После этого им стало плохо, в результате от паленого алкоголя умерли три человека. У всех в крови обнаружили метанол.

После нескольких случаев смертельного отравления правоохранители задержали двух жительниц Краснодарского края. СК возбудил уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Паленой чачей также насмерть отравились супруги, приехавшие в Адлер из Комсомольска-на-Амуре. Они отдыхали на курорте вместе с двумя детьми. Женщина скончалась сразу, а ее супруг впал в кому из-за отказа почек. Врачам не удалось его спасти.