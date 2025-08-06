Двух жительниц Кубани задержали за продажу смертельно опасной чачи

Полицейские задержали двух жительниц Краснодарского края по подозрению в причастности к отравлению нескольких человек алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

«Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка „Казачий“ занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления», — написала она.

После употребления алкоголя несколько человек попали в больницу с признаками отравления. Трое из них умерли.

«По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На рынке «Казачий» прошли рейды, организованные полицией при участии Росгвардии. В результате проверок изъяли и отправили на экспертизу алкогольную продукцию.

Сейчас идет поиск производителя опасного спиртного и других участников незаконной деятельности.

По предварительным данным, первыми пострадавшими стали супруги, отдыхавшие в отеле «Бархатные сезоны» в Адлере. Они приобрели самодельную чачу на рынке. Мужчина погиб, его жена выжила.