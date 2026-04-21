Число погибших в массовом ДТП в центре Москвы увеличилось до двух

До двух увеличилось число погибших в результате аварии с пятью автомобилями в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария на улице Садовой-Черногрязской произошла в ночь на 21 апреля, 360.ru показывал кадры с места ЧП. Изначально водитель BMW столкнулся с велосипедистом, после чего машина врезалась еще в четыре автомобиля.

Днем ранее в Ленинградской области в аварии с грузовиком и четырьмя машинами травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель фуры в ходе допроса заявил, что из-за отказавших тормозов не справился с управлением.