Появились кадры с места массового ДТП на Садовом кольце
В центре Москвы столкнулись несколько автомобилей и один электросамокат. Видео с места массового ДТП оказалось в распоряжении 360.ru.
Госавтоинспекция столицы в мессенджере MAX сообщила, что после аварии в больницу доставили двух человек. По предварительной информации, на улице Садовая-Черногрязская водитель автомобиля BMW столкнулся с велосипедистом. Затем машина наехала на место производства ремонтных работ и столкнулась с еще четырьмя автомобилями.
«В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», — уточнили в ГАИ.
Госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы уже прибыли на место ДТП. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее столичный дептранс сообщил о массовом ДТП на внешней стороне Садового кольца. Авария затруднила движение транспорта.