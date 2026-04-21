Появились кадры с места массового ДТП на Садовом кольце

В центре Москвы столкнулись несколько автомобилей и один электросамокат. Видео с места массового ДТП оказалось в распоряжении 360.ru.

Госавтоинспекция столицы в мессенджере MAX сообщила, что после аварии в больницу доставили двух человек. По предварительной информации, на улице Садовая-Черногрязская водитель автомобиля BMW столкнулся с велосипедистом. Затем машина наехала на место производства ремонтных работ и столкнулась с еще четырьмя автомобилями.

«В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», — уточнили в ГАИ.