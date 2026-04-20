Число пострадавших в массовом ДТП в Ленобласти выросло до 13 человек

Фура с отказавшими тормозами устроила ДТП с 13 пострадавшими в Ленобласти

Предварительной причиной массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области стали отказавшие тормоза грузовика Shacman, столкнувшегося с четырьмя машинами во время движения от Отрадного в сторону Гатчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в ходе аварии травмы различной степени тяжести получили 13 человек, один из которых оказался в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, грузовик во время движения по 97-му километру автодороги А-120 снес микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, кроссовер Chery Tiggo, большегруз DAF с прицепом и легковушку Renault Logan.

Водитель Shacman в ходе предварительного допроса заявил, что не справился с управлением из-за отказавших тормозов.

На место аварии прибыла группа следователей для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Массовая авария с двумя грузовиками, микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями произошла в Тосненском районе Ленинградской области в понедельник, 20 апреля. В аварийно-спасательной службе региона изначально сообщали о девяти пострадавших, трех из которых доставили в Центральную больницу Тосно.