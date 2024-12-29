Число погибших в авиакатастрофе в Муане увеличилось до 179 человек

На борту разбившегося в южнокорейском городе Муан самолета был 181 человек. Почти все они погибли, сообщило агентство Yonhap .

По его данным, выжить удалось двум людям.

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом Муан — Бангкок пролетел мимо ВВП и врезался в ограждение. Авиакатастрофа произошла примерно в 9:07 утра (3:07 по московскому времени). После столкновения с оградой самолет загорелся.

На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них — корейцы. По информации Yonhap, этим рейсом также летели два гражданина Таиланда. Россиян на борту не было.

Предположительно, лайнер пытался приземлиться на фюзеляж из-за отказа шасси. Пилоты не смогли посадить самолет с первого раза, а со второй попытки они не смогли замедлить движение. В сети появилась видеозапись со случившимся.