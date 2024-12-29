Появилось видео момента крушения самолета в Южной Корее

Местные телеканалы опубликовали кадры момента крушения самолета Boeing 737 в аэропорту Муан в Южной Корее. Лайнер совершал посадку после рейса из Бангкока.
На кадрах видно, что при посадке у самолета не выдвинулись шасси, из-за этого он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в ограждение и резко вспыхнул.
Авиакатастрофа произошла в провинции Южная Чолла в 9:07 утра по местному времени (03:07 по московскому времени). На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, россиян на борту не было. Погибли 28 человек. Также стало известно о минимум двух выживших пассажирах, найденных в хвостовой части. Спасательная операция продолжается.
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