Появилось видео момента крушения самолета в Южной Корее

На кадрах видно, что при посадке у самолета не выдвинулись шасси, из-за этого он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в ограждение и резко вспыхнул.

Авиакатастрофа произошла в провинции Южная Чолла в 9:07 утра по местному времени (03:07 по московскому времени). На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, россиян на борту не было. Погибли 28 человек. Также стало известно о минимум двух выживших пассажирах, найденных в хвостовой части. Спасательная операция продолжается.