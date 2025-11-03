Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до восьми

Как минимум восемь человек погибли при землетрясении в Афганистане. Об этом сообщил Khaama press со ссылкой на собственные источники.

«По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что эпицентр колебаний находился на глубине 30 километров, центр — в Самангане. Толчки существенно повредили дорожное полотно между провинциями Балх и Саманган.

Также землетрясение произошло у побережья Северных Курил. Катаклизм зафиксировали в Тихом океане в понедельник, 3 ноября, в 06:55 по московскому времени. Тревогу цунами не объявляли.