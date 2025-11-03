Четыре человека погибли при землетрясении в Афганистане
В результате землетрясения в Афганистане погибли четыре человека. Об этом сообщило афганское издание Еtilaatroz.
«Некоторые местные источники сообщили, что в результате инцидента погибли или получили ранения несколько человек. Источник в Талибане сообщил о четырех погибших и десятках раненых», — сообщила газета.
По предварительной информации, подземные толчки повредили дорожное полотно между провинциями Балх и Саманган.
Сейсмологический мониторинговый центр МЧС Республики Узбекистан зафиксировал в центре Афганистана мощное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр колебаний находится на глубине 30 километров, центр — в Самангане.
Вечером 26 октября в Черном море в 16 километрах от берега произошло землетрясение магнитудой 3,7. Подземные толчки ощутили жители Стамбула и ближайших провинций. Очаг располагался на глубине 13,6 километра.