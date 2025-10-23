Число погибших при взрыве в Копейске достигло 12

РЕН ТВ: число жертв взрыва в Копейске возросло до 12

Количество жертв взрывов на предприятии в Копейске увеличилось до 12. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Взрывы прогремели на одном из предприятий в Челябинской области вечером 22 октября. После этого начался пожар. Открытое горение уже ликвидировали, спасатели также провели проливку.

Ранее стало известно, что челябинские власти не подтвердили версию прилета беспилотника по объекту. Причины случившегося устанавливаются.

Губернатор региона Алексей Текслер подчеркнул, что никакой угрозы жителям Копейска и гражданским объектам нет.

Также ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. На кадры попал сильный пожар.