Мощный взрыв прогремел в Копейске

Взрыв произошел в городе Копейске в Челябинской области. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

По его словам, ЧП случилось в стороне завода «Пластмасс».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале подтвердил, что взрыв произошел на одном из предприятий Копейска. Он уточнил, что есть погибшие.

«На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — добавил глава региона.

Губернатор также отметил, что будет обновлять информацию по мере поступления.

Ранее взрыв прозвучал на троллейбусной остановке рядом с военной частью в Ставрополе. Пострадала женщина, она получила осколочные ранения бедра и голени. К месту ЧП прибыли военная полиция, сотрудники МВД и экстренные службы.