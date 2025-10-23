Жертвами взрыва в Копейске стали девять человек

При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер .

«Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — написал он.

Глава региона добавил, что спасатели ликвидировали открытое горение и осуществляют проливку.

На место ЧП, как отметил Текслер, будут направлены соответствующие силы и средства. Информация по пропавшим без вести уточняется. Угрозы жителям Копейска и гражданским объектам нет.

Вечером 22 октября на одном из предприятий Копейска в Челябинской области прогремел взрыв. Челябинские власти не подтвердили версию прилета БПЛА по предприятию. Сообщалось о семи погибших и шести пострадавших.