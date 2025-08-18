Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 24

Число погибших во время ЧП в пороховом цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области достигло 24. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибли», — сообщили в ведомстве.

Утром в пятницу, 15 августа, на заводе «Эластик» в пороховом цехе прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Огонь полностью уничтожил здание цеха. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Рязанской области объявили день траура. Губернатор региона Павел Малков принес искренние соболезнования близким и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.