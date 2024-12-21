Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти

Spiegel: Число жертв при наезде автомобиля на толпу в Магдебурге достигло пяти

Число погибших в результате наезда автомобиля в толпу на рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти. Об этом сообщило издание Spiegel .

«По нашим данным, в результате ЧП погибли как минимум пятеро человек, в том числе маленький ребенок», — отметили журналисты.

Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге в пятницу вечером.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее также сообщил о двух погибших, среди которых есть маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.

Полиция считает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным издания Süddeutsche Zeitung, подозреваемого еще в 2016 году признали беженцем. Он также имеет вид на жительство в Германии.