Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге оказался беженцем

Süddeutsche Zeitung: подозреваемый в теракте в Магдебурге был признан беженцем

Подозреваемого в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге мужчину в 2016 году признали беженцем. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung .

Телеканал NTV вечером 20 декабря сообщил, что автомобиль на рождественской ярмарке в Магдебурге въехал в толпу. Погибли 11 человек, пострадали как минимум 60.

Полиция установила, что наезд совершил 50-летний уроженец Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.

«В 2016 году Талеба А. признали беженцем», — сообщил источник.

По предварительной информации, подозреваемый работал медицинским специалистом в области психотерапии и психиатрии. Мужчина находится в Германии уже с 2006 года и имеет вид на жительство.

Посольство России в ФРГ открыло горячую линию после теракта в Магдебурге. Произошедшее назвали террористическим актом.