В Германии назвали терактом наезд машины на толпу людей в Магдебурге

Правительство немецкой земли Саксония-Анхальт назвали террористическим актом наезд автомобилей на толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя регионального правительства Маттиаса Шуппе.

На месте теракта задействовали большую группу правоохранителей и спасателей. Предполагаемых водителей уже арестовали.

Очевидцы рассказали, что машина на огромной скорости врезалась в толпу людей, собравшихся у ярмарочных палаток у местной ратуши. Люди в панике разбегались. Местные власти призвали граждан покинуть центр города.

По предварительной информации, в толпу могли влететь две машины, но пока подтверждения этому нет. Полиция устанавливает подробности произошедшего.

В результате наезда автомобилей погибли 11 человек.

Ранее появились кадры с наездом машины на посетителей ярмарки в Магдебурге.