Число погибших при пожаре в ульяновской многоэтажке выросло до двух

Губернатор Русских: число погибших при пожаре в Ульяновске выросло до двух

Число погибших при пожаре в многоэтажке в Ульяновске выросло до двух. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале .

Он сообщил, что пожарные продолжают бороться с огнем в трех квартирах на третьем этаже дома на улице Корунковой. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

«По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты „скорой“. Нахожусь на связи с нашими оперативными службами», — написал Русских.

Большинство жителей многоквартирного дома уже эвакуировали. Для тех, кому понадобилась помощь, власти Ульяновска организовали пункт временного размещения в гостинице «Волга».

Ранее власти сообщали, что во время пожара погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Видео с месте публиковал происшествия опубликовал 360.ru.