При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок

МЧС: в Ульяновске при пожаре в многоэтажке погиб двухлетний ребенок

При пожаре в многоквартирном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей других подъездов девятиэтажки на улице Корункова, где произошло ЧП. По предварительным данным, горят три жилые квартиры на третьем этаже многоэтажки.

Власти города организовали для жильцов пункт временного размещения в гостинице. На месте пожара работают восемь специалистов и 22 единицы техники.

Ранее 360.ru публиковал видео с места происшествия. Очевидцы сообщили изданию, что были слышны два взрыва. Жильцы соседних домов помогают оттаскивать припаркованные машины, чтобы они не мешали технике МЧС.