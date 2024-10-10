Один человек погиб во время пожара в «Доме-корабле» в Москве

Источник 360.ru: при пожаре в столичном «Доме-корабле» скончался один человек

Один человек погиб во время пожара в «Доме-корабле» на улице Большая Тульская в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Тело обнаружили в квартире, в которой начался пожар. Личность погибшего пока неизвестна.

По данным источника 360.ru, в горящей квартире находились два маломобильных человека. С ними была сиделка.

Пожар произошел ранним утром 10 октября. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на шестом этаже. До приезда пожарных самостоятельно покинули здание 80 человек. Огнеборцы МЧС спасли из горящего дома еще 14 жителей, которых осматривают врачи.

Пожар тушили 47 специалистов и 15 единиц техники. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в 55 «квадратов». На место направили специальное оборудование, чтобы убрать задымление.

UPD: в результате пожара в «Доме-корабле» скончался еще один человек.