Число погибших при обрушении дома в Сахалинской области выросло до трех

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов на строительном объекте в Сахалинской области, где рухнул дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«На месте обрушения спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции, а также водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе правительства Сахалинской области подтвердили обнаружение третьего тела. Власти отмечали, что из-за большого количества сырого бетона спасатели не могут проводить работы. Под обломками могут находиться пострадавшие — трое строителей. Из-за обрушения открыли оперативный штаб.

До этого спасатели эвакуировали из-под обломков четырех строителей, им помогли врачи.

Строящееся здание упало сегодня. На место ЧП прибыли пять бригад скорой и спасатели. В Минздраве отметили, что в доме разрушились перекрытия.