Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек

Количество погибших в результате произошедшего землетрясения в Мьянме увеличилось до 694 человек, еще как минимум 1670 получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«В результате мощного землетрясения в Мьянме количество погибших увеличилось до 694 человек, еще 1670 человек ранены», — отметили в кабмине.

Премьер-министр республики Мин Аун Хлайн поручил местным властям и правительству в пострадавших районах принять немедленные меры для организации действий по преодолению последствий стихийного бедствия, а также поисково-спасательных операций.

В пятницу на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощутили в пяти соседних странах, в том числе Таиланде.

Россия направила в Мьянму специализированное оборудование, врачей и спасателей для поисково-спасательных операций для оказания помощи в спасении пострадавших.