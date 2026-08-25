Число погибших после пожара на Амурском ГХК выросло до трех

До трех человек возросло число погибших на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Погибли три сотрудника подрядных организаций — два гражданина КНР и один россиянин. Еще 24 человека госпитализировали в медучреждения города Свободного с различными травмами. С ушибами и порезами к врачам обратились 122 человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

На площадке строительства продолжают поисково-спасательные работы. Специалисты ликвидируют очаг возгорания и контролируемое выжигание остатков технических газов. По информации Роспотребнадзора, превышения вредных веществ не зафиксировано.

По предварительным данным, огонь разгорелся на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. На главном оборудовании комплекса повреждений не зафиксировали. Всех сотрудников, не задействованных в ликвидации пламени, эвакуировали.