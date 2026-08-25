Пятерых пострадавших при возгорании на АГХК в Приамурье госпитализировали

В результате возгорания на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье в больницу попали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Амурского ГХК.

«В больницы города Свободного с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков», — заявили в сообщении.

Пациентам оказывают всю необходимую помощь. Остальным, обратившимся с незначительными повреждениями, тоже помогли врачи.

Возгорание уже локализовали, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, огонь разгорелся на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. На главном оборудовании комплекса повреждений не зафиксировали.

Специалисты мобильных лабораторий занимаются замером качества атмосферного воздуха, результаты появятся на официальном сайте предприятия. Также создали комиссию для расследования причин ЧП.