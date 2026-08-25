Гражданин Китая умер в больнице после пожара на Амурском ГХК

Пострадавший во время пожара на Амурском газохимическом комплексе гражданин Китая скончался в больнице города Свободного от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На предприятии добавили, что всего в больницы Свободного доставили 19 пострадавших с травмами средней и высокой степени тяжести. С легкими повреждениями к специалистам медицинских служб обратились 104 человека.

«Его семье будет оказана поддержка, в том числе материальная», — подчеркнули в пресс-службе.

Там подчеркнули, что, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, сотрудника подрядной организации спасти не удалось.

В компании отметили, что находятся в постоянном контакте с региональным Минздравом. Для оказания помощи пострадавшим в ближайшее время в Свободный прибудет спецборт медицины катастроф со специалистами из НИИ Склифосовского и Вишневского. Также к оказанию помощи пострадавшим привлекли частные медорганизации региона.

Тушение пожара на строительной площадке продолжилось. Спасатели взяли под контроль выжигание остатков технических газов.

Пожар на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе возник во вторник, 25 августа. Как сообщила пресс-служба предприятия, всех сотрудников, не задействованных в ликвидации пламени, эвакуировали с территории. На место вызвали представителей оперативных служб.

В минувшее воскресенье, 23 августа, мощный пожар охватил мебельный склад на улице Лесопильщиков в Красноярске. В краевом главке МЧС сообщили, что пламя распространилось на площади в пять тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли 60 спасателей и 21 единицу техники.