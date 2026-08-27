360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 157

    Zhang Ping/XinHua/Global Look Press
    Фото: Zhang Ping/XinHua/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Число погибших после наводнения в Непале увеличилось и достигло 157 человек. Об этом сообщило издание Ratopati со ссылкой на местную полицию.

    Больше всего жертв зафиксировали в южном округе Читван — там обнаружили тела 64 человек. Еще 41 пострадавшего направили в больницы. Для поисково-спасательных работ власти задействовали более 3,3 тысячи полицейских.

    Наводнение началось утром 26 августа и затронуло северные районы страны. По предварительным версиям, волну паводков спровоцировал сход снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая или землетрясение в том же районе.

    По информации Посольства РФ в Непале, среди пропавших во время стихийного бедствия были россияне. На связь с дипломатами не вышли четыре человека.

    О причинах и последсвиях мощного удара стихии читайте в материале 360.ru.