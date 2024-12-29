Число подтвержденных жертв авиакатастрофе в Муане выросло до 85

Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 85. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap.
Летевший рейсом Муан — Бангкок пассажирский лайнер при посадке влетел в ограждение и загорелся. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пожарным удалось спасти двоих.
Сначала в Сети появилась информация, что авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения с птицами. Позже появились кадры, на которых видно, что лайнер выкатился за пределы ВВП и вспыхнул сразу после столкновения. Причиной, предположительно, стали проблемы с выдвижением шасси.
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