Число подтвержденных жертв авиакатастрофе в Муане выросло до 85

Yonhap: пожарные службы подтвердили гибель 85 человек в авиакатастрофе в Муане

Lee Jae-Won/AFLO
Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 85. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap.

Летевший рейсом Муан — Бангкок пассажирский лайнер при посадке влетел в ограждение и загорелся. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пожарным удалось спасти двоих.

Сначала в Сети появилась информация, что авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения с птицами. Позже появились кадры, на которых видно, что лайнер выкатился за пределы ВВП и вспыхнул сразу после столкновения. Причиной, предположительно, стали проблемы с выдвижением шасси.

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