Число подтвержденных жертв авиакатастрофе в Муане выросло до 85

Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 85. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap .

Летевший рейсом Муан — Бангкок пассажирский лайнер при посадке влетел в ограждение и загорелся. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пожарным удалось спасти двоих.

Сначала в Сети появилась информация, что авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения с птицами. Позже появились кадры, на которых видно, что лайнер выкатился за пределы ВВП и вспыхнул сразу после столкновения. Причиной, предположительно, стали проблемы с выдвижением шасси.