Число подтопленных домов в Курганской области снизилось | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 08:22 Число подтопленных домов в Курганской области снизилось МЧС: в Курганской области подтоплены более 1,1 тысячи жилых домов РИА «Новости»

Читать 360 в

В Курганской области, по данным на 29 апреля, остались подтопленными более 1,1 тысячи жилых и свыше 6,7 тысячи дачных домов, а также шесть низководных мостов и 11 участков автодорог. Об этом сообщили в пресс-центр ГУМЧС России по региону.

«За сутки освободились от воды в четырех муниципальных образованиях», — передали в министерстве.

Реклама

Речь идет о Белозерском, Притобольном и Кетовском муниципальных округах, а также Кургане. В МЧС также уточнили, что в ближайшие пару дней в створе реки Тобол в Кургане ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления.

Ранее прошло совещание по ликвидации последствий паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Президент России Владимир Путин поручил при необходимости пересмотреть размер материальной помощи и компенсаций за утраченное из-за наводнения имущество. Лагеря Кубани, в свою очередь, примут детей из подтопленных регионов России.