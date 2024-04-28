Лагеря Кубани примут детей из подтопленных регионов России | 360°

Общество 28 апреля 2024, 05:46 Лагеря Кубани примут детей из подтопленных регионов России Лагеря Кубани примут около 4 тысяч детей из подтопленных регионов страны РИА «Новости»

Читать 360 в

Около четырех тысяч детей из подтопленных Оренбургской, Курганской и Тюменской областей смогут отдохнуть в лагерях Краснодарского края. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.

На Кубани готовы принять порядка одной тысячи детей в мае и три тысячи в летний период. Пока еще уточняется численность детей, которых регионы могут направить на отдых и оздоровление.

Реклама

«Конкретная цифра по заезду детей из пострадавших регионов будет известна после 2 мая», — уточнили в министерстве.

Таким образом краевые власти выполнят поручение президента РФ Владимира Путина.

Ранее появилась информация, что российский лидер поручил правительству предоставить Оренбургской области финансовую помощь в размере 490 миллионов рублей, чтобы помочь пострадавшим от весеннего паводка.

Кроме того, в Тюменской области ожидают, что к понедельнику, 29 апреля уровень воды в реке Ишим может достичь своего пика.