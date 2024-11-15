Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 129

После посещения столовой в школе № 4 города Новочебоксарска в поликлинику обратились 129 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.

В Минздраве также сообщили о том, что по линии скорой помощи поступило 34 обращения об отравлении, из которых 33 — от детей. Кроме того, пятерым учащимся потребовалась госпитализация.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Чувашии сообщили об обнаружении РНК норовируса у отравившихся в столовой школы № 4 Новочебоксарска.

Источник 360.ru сообщил, что в столовой, где произошло массовое отравление, подавали плов. По его данным, многие побоялись приходить в школу наутро после происшествия.