«Ему было очень плохо». Школьники после отравления в Чувашии боялись идти на уроки

В школе № 4 в Новочебоксарске массово отравились ученики и учителя. Прокуратура вместе с Роспотребнадзором и Минздравом проводит проверку. О симптомах у пострадавших и вероятной причине произошедшего рассказал источник 360.ru.

Он уточнил что в школе в тот день ели плов, однако кто-то после этого чувствует себя нормально, а кому-то стало плохо. У возлюбленной собеседника 360.ru там учатся двое сыновей.

«Питались в столовой оба, но один вроде себя чувствует нормально абсолютно, а второй после школы говорит: что-то подташнивает… Полисорб дали, вроде, говорит, прошло. Но в ночь он просто весь извивался полностью в течение долгого времени… Ему было очень плохо. Он весь извивался, вроде потом заснул», — рассказал он.

По данным источника, многие уехали лечиться в Чебоксары, поскольку в Новочебоксарске инфекционная больница не работает. Наутро в школу никто не пришел — многие просто боялись, добавил он.

Ранее около 20 школьников отравились в Екатеринбурге. Прокуратура начала проверку.