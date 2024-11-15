У отравившихся в Новочебоксарске школьников выявили РНК норовируса
В Роспотребнадзоре отметили, что в столовой школы № 4 обнаружили ряд нарушений санитарных норм. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.
О массовом отравлении нескольких учащихся и преподавателей школы в Новочебоксарске сообщила прокуратура Чувашии. Несколько пострадавших госпитализировали.
Ранее источник 360.ru рассказал о том, что в столовой школы № 4 в день отравления ели плов. С его слов, инфекционная больница в Новочебоксарске не работала, поэтому многие уехали лечиться в Чебоксары.
Встреча производителей медицинской техники с пенсионерами прошла в Лобне
Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 129
Путин и Шольц впервые почти за три года поговорили по телефону
Новые ломовозы для уборки тяжелых отходов передали 9 округам Подмосковья
Пристройку к школе № 1 в Лобне откроют в 2025 году
Военнослужащим по контракту в Подмосковье напомнили о доступных льготах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте