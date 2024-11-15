У отравившихся в Новочебоксарске школьников выявили РНК норовируса

У школьников, обратившихся к медикам с отравлением после посещения школьной столовой в Новочебоксарске, обнаружили РНК норовируса. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Чувашии .

В Роспотребнадзоре отметили, что в столовой школы № 4 обнаружили ряд нарушений санитарных норм. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

О массовом отравлении нескольких учащихся и преподавателей школы в Новочебоксарске сообщила прокуратура Чувашии. Несколько пострадавших госпитализировали.

Ранее источник 360.ru рассказал о том, что в столовой школы № 4 в день отравления ели плов. С его слов, инфекционная больница в Новочебоксарске не работала, поэтому многие уехали лечиться в Чебоксары.