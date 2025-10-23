Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 159

В Улан-Удэ зафиксировали рост числа пострадавших после массового отравления готовой продукцией компании «Восток». В Минздраве Бурятии ТАСС сообщили, что отравились уже 159 человек, среди них 90 детей.

Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 82 пациента, включая 51 ребенка. Остальные проходят лечение амбулаторно под наблюдением врачей.

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку предприятия и берут пробы готовой продукции, чтобы установить источник заражения. Ведомство также проверяет соблюдение санитарных норм на производстве и при транспортировке блюд.

Большинство заболевших чувствуют себя удовлетворительно, угрозы жизни пациентов нет.

О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. Все пострадавшие купили готовую еду в магазинах торговой сети «Николаевский». Правоохранители завели уголовное дело.