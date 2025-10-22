Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145

Общее число заболевших сальмонеллезом и острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в Бурятии возросло до 145. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей», — уточнили в ведомстве.

О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно в воскресенье, 19 октября. Выяснилось, что пострадавшие покупали готовую еду в магазинах торговой сети «Николаевский».

При проверке на предприятии-изготовителе ООО «Восток» выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Правоохранители завели уголовное дело.