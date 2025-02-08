Число обратившихся к медикам при пожаре на Электрозаводе возросло до 10

Количество обратившихся за медицинской помощью при пожаре в здании Электрозавода увеличилось до 10. Об этом сообщили источники РИА «Новости» .

«Число обратившихся к медикам при пожаре в административном здании на востоке Москвы возросло до 10, из них двое детей. Госпитализировано пятеро человек», — рассказал собеседник агентства.

Пожар начался на втором этаже административного здания, в котором зарегистрировано около 200 организаций.

По данным МЧС, из пожара спасли 90 человек, еще 120 человек эвакуировали. В тушении возгорания задействовали более 60 спасателей и 16 единиц техники.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Площадь пожара на Электрозаводе составила около 800 «квадратов».