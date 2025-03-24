Протаранивший грузовик в Крыму водитель автобуса не увидел его из-за солнца

Водитель попавшего в ДТП автобуса в Крыму заявил, что его слепило солнце

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Крыму, был трезв. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Шофер объяснил правоохранителям, что не увидел грузовик из-за слепящего солнца. Также он прошел тест на алкогольное опьянение. Спиртного в его организме не обнаружили.

Происшествие случилось сегодня утром. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь и наехал на стоящий на обочине грузовик с прицепом. По предварительным данным, в общественном транспорте находилось 30 человек.

«В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в автобусе, около 19 человек получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося начали проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.