Число эвакуированных из-за горящей нефтебазы Феодосии превысило тысячу человек

Мэр Феодосии Ткаченко: из района горящей нефтебазы эвакуировали 1129 человек

Эвакуация жителей из прилегающих к горящей третий день нефтебазе Феодосии продолжилась. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, общее число вывезенных из района чрезвычайной ситуации увеличилось до 1129 человек. Такие данные он привел в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что из них в три пункта временного размещения отправились 129 жителей.

«Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу. Общий итог подведем после завершения», — написал Ткаченко.

Работы по тушению пламени на нефтебазе продолжаются, добавил мэр Феодосии.

Прокуратура Крыма сообщила, что взяла под контроль соблюдение прав эвакуированных жителей.

Сотрудники ведомства направились в пункты временного размещения, а также скорректировали график движения транспорта в городе и прилегающих населенных пунктах.

Геологическая улица и участок улицы Федько от перекрестка с Керченской трассой до автовокзала остались закрытыми для движения.

Пожар на нефтебазе Феодосии вспыхнул утром в понедельник, 7 октября. Власти города ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера и приступили к эвакуации жителей.